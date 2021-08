Taleban tog den ene store by efter den anden og er nu i Kabul

Taleban fortsætter sin massive og hurtige offensiv i Afghanistan og er ifølge nyhedsbureauet Reuters nu på vej ind i hovedstaden Kabul fra alle sider. Det oplyser det afghanske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talebanleder i Doha siger, at bevægelsens medlemmer er blevet bedt om ikke at udøve vold og lade alle, der ønsker det, forlade byen. Kvinder er samtidig blevet opfordret til at tage til beskyttede områder.

Ifølge Ritzau har Taleban oplyst, at de forhandler med den afghanske regering om en fredelig overtagelse.

The Guardian skriver, at en talsmand for Taleban har meddelt, at de vil blive lige uden for byen, indtil en fredelig overtagelse kan finde sted.

»Vi ønsker ikke at en eneste uskyldig civil bliver såret eller dræbt, når vi tager over. Men vi har ikke erklæret våbenhvile«, siger talsmanden.

Samtidig er der meldinger om kampe i byen.

DR’s korrespondent i Mellemøsten, Puk Damsgård, befinder sig i øjeblikket i Kabul og skriver på Twitter, at »mens Taleban er i færd med at indtage Kabul, er flyene ud propfyldt«.

BBC’s korrespondent Yalda Hakim skriver, at Taleban ikke møder megen modstand i byen.

I et tweet forsøger præsident Ashraf Ghanis kontor af forsikre borgerne om, at der er nogenlunde styr på situationen.

»Der har været spredte skudepisoder i Kabul, men Kabul er ikke blevet angrebet. Landets sikkerheds- og forsvarsstyrker arbejder sammen med internationale partnere om at sørge for sikkerhed i byen. Situationen er under kontrol«, skriver kontoret ifølge BBC.

Medlem af det afghanske parlament, Farzana Kochai, siger til BBC, at folk nu er desperate for at komme ud af Kabul.