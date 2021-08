Jordskælvsramt Haiti kæmper stadig med ødelæggelser fra 2010

Otte måneder efter jordskælvet i Haiti i 2010 var der stadig massive ødelæggelser over hele landet. 11 år efter var landet og dets beboere fortsat ikke nået at kommet sig, før endnu et skælv ramte lørdag.

Det fortæller Kristine Mærkedahl Jensen, der er international souschef i Red Barnet. Hun var selv i landet i otte måneder, efter at Haiti blev ramt af et stort jordskælv i 2010.

Jordskælvet, der ramte landet lørdag, havde en styrke på 7,2 og har indtil videre kostet over 300 mennesker livet.

»Naturkatastrofer – særligt jordskælv – vækker en hel masse i befolkningen og en frygt for, hvor galt det kan gå igen«, siger hun.

Hun fortæller, at det vigtigste efter et jordskælv er at danne sig et overblik. Her spiller de lokale en stor rolle, fordi de kan handle hurtigt.

»Det handler også om at få fat i de mennesker, som ligger under murbrokkerne. Jo hurtigere man agerer, jo større er chancen for at redde menneskeliv«, siger hun.

Kristine Mærkedahl Jensens oplevelser i Haiti med en nødhjælpsorganisation efter det sidste voldsomme jordskælv gjorde stort indtryk på hende, fortæller hun.

Blandt andet var hun vidne til, hvordan hendes kolleger sov på gaden, fordi deres huse var ødelagt.

»Nogle af dem fortalte, at de ikke kunne sove om natten, fordi regnen tromlede ned på teltdugen, og det holdt dem vågen«, fortæller hun.

Efterskælvene påvirkede hende også. Det er almindeligt, at der kommer efterskælv efter et større jordskælv, men de kan være ligeså voldsomme, som det oprindelige skælv.

»Den ødelæggelse jeg så, har jeg egentligt meget svært ved at beskrive, fordi det er så voldsomt«, fortæller hun.

Kristine Mærkedahl Jensen fortæller, at Haiti har flere udfordringer efter skælvet.

»Haiti er i forvejen udfordret af fattigdom, og infrastrukturen er utrolig besværlig, hvis man vil sikre at man for eksempel kan få nødhjælp frem«, siger hun.

Skælvet i 2010 efterlod mange hjemløse og tusindvis af mennesker døde. Det blev målt til at have en styrke på 7.0.

Der bor omkring 11,5 millioner mennesker i Haiti.

ritzau