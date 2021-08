De fleste vestlige diplomater meldes at være ude af Kabul

Størstedelen af de vestlige landes diplomatiske korps skulle nu have forladt Afghanistans hovedstad, Kabul.

Det oplyser en unavngiven amerikansk embedsmand natten til mandag dansk tid til nyhedsbureauet Reuters.

»Jeg kan med ro i stemmen sige, at hovedparten af de vestlige diplomatiske ansatte nu er ude af Kabul, siger embedsmanden uden at gå yderligere detaljer.

Han tilføjer, at udvalgt støttepersonale stadig befinder sig i landet.

Udmeldingen kommer, samtidig med at det amerikanske militær har slået ring om lufthavnen i byen.

Det oplyser talsperson for USA's udenrigsministerium Ned Price ifølge nyhedsbureauet AFP natten til mandag.

Han fortæller, at lufthavnen og det omkringliggende nærområde er 'blevet sikret af det amerikanske militær'.

Alle ansatte på USA's ambassade i Kabul meldes at være i sikkerhed i lufthavnen.

Helikoptere har siden søndag fragtet diplomater fra flere lande fra Kabuls ambassadedistrikt til byens lufthavn for at evakuere dem, efter at den militante bevægelse Taliban gik ind i hovedstaden søndag formiddag.

Natten til mandag oplyste forsvarsminister Trine Bramsen på Twitter, at det søndag aften var lykkedes Forsvaret at evakuere en gruppe danskere og nordmænd ud af Afghanistan 'under meget vanskelige omstændigheder'.

Antallet af evakuerede personer blev ikke oplyst.

Tidligere søndag aften forlød det også fra Trine Bramsen, at danske militærfly befandt sig i området omkring Afghanistan, og at de var yderst vigtige i forhold til evakueringsplanerne.

» Det er alene militære fly, der kan operere, og derfor har det været af stor og afgørende betydning, at vi allerede i går (lørdag, red.) besluttede at sende danske militære fly til område, sagde Trine Bramsen søndag.

Hun kunne ikke oplyse, hvor mange fly der var tale om, eller hvad det er for en type fly. Det er også uvist, om der er eller har været danske tropper til stede i Kabul.

