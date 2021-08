Malaysias regering går af under optrappet coronakrise

Malaysias regering - under ledelse af premierminister Muhyiddin Yassin - træder tilbage. Det har den mandag meddelt.

»Regeringen har indgivet sin afskedsbegæring til kongen«, oplyser en minister.

Malaysia er ramt af en politisk krise i forbindelse med tiltagende udbredelse af coronavirus.

Landets minister for forskning og videnskab, Khairy Jamaluddin, skriver på Instagram, at regeringen trækker sig efter måneders politisk uro. Krisen har ført til, at der ikke længere er et flertal bag premierministeren.

Premierminister Muhyiddin blev tidligere mandag set gå ind i det nationale palads for at mødes med kongen.

Regeringen har været ved magten i 17 måneder. I flere måneder har regeringen været rystet af intern uenighed.

Stor usikkerhed: Hvem kan overtage?

Krisen kan undergrave bestræbelserne på at få rettet op på landets pandemi-svækkede økonomi. Især fordi der hersker stor usikkerhed om, hvem der kan overtage efter Muhyiddin.

I Sydøstasien har Malaysia det største antal smittetilfælde og dødsfald per en million indbyggere i forbindelse med pandemien. Der er registreret over 1,3 millioner smittede i landet, og næsten 12.000 mennesker er døde med covid-19.

I det konstitutionelle monarki kan kong Al-Sultan Abdullah udpege en premierminister blandt de folkevalgte parlamentarikere.

Malaysias knap 33 millioner indbyggere har siden juni levet med en omfattende nedlukning af landet. Den betyder blandt andet, at folk maksimalt må rejse ti kilometer væk fra deres bopæl. Desuden må kun essentielle forretninger holde åbent.

Det nationale vaccinationsprogram er dog blevet stærkt optrappet, og omkring 30 procent af indbyggerne er nu fuldt vaccineret.

ritzau