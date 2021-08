Jeppe Kofod om evakuering: Vi er langtfra færdige

Udenrigsministeren kan ikke oplyse, om evakuerede udsendte medarbejdere er ankommet til Danmark.

»Vi er langt fra færdige. Men vi kæmper og knokler«, siger udenrigsminister Jeppe Kofod mandag formiddag om evakuering af udsendte medarbejdere og lokalt ansatte fra Kabul.

»Det er godt at konstatere, at Danmark, som et af de få lande, er lykkedes med at få flykapacitet i området«, siger han.

Sent søndag aften oplyste forsvarsminister Trine Bramsen (S), at man havde fået et antal danskere og nordmænd ud af Afghanistan.

Jeppe Kofod kan ikke oplyse, om de personer, der er kommet ud af Afghanistan, er ankommet til Danmark.

Hverken forsvars- eller udenrigsministeren kan oplyse, hvor mange der er blevet evakueret fra Afghanistan, eller hvor mange der stadig er i landet.

Kæmpe kaos i Kabuls lufthavn

Mandag morgen melder amerikanske embedsfolk om et kæmpe kaos i Kabuls lufthavn. Hundredvis forsøger at komme ud af landet.

Amerikanske soldater har mandag morgen affyret varselsskud op i luften.

Natten til søndag blev udsendte medarbejdere fra Danmarks ambassade i Kabul flyttet til lufthavnen i Kabul.

»Sikkerhedssituationen i lufthavnen er presset. Der er kaotiske scener. Danmark lægger maksimalt pres på for at holde lufthavnen åben«, siger Jeppe Kofod.

Søndag oplyste Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse, at ambassaden var i færd med at kontakte alle lokalt ansatte og afdække det videre forløb.

Mandag formiddag oplyser Jeppe Kofod, at man har kontakt med de lokalt ansatte og deres familier. Yderligere kan han ikke oplyse på det område.

»Regeringen kommer til at orientere Udenrigspolitisk Nævn ved middagstid, og så håber jeg, at der er forståelse for, at alle vores kræfter er koncentreret omkring evakueringsarbejdet«.

Ritzau