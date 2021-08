Der var ikke en detaljeret evakueringsplan for ambassaden i Kabul

Da de danske soldater blev fløjet ud af Kabul i slutningen af juni, mente forsvaret ifølge flere kilder, at der var behov for en ny evakueringsplan for ambassadens personel og andre danskere og de lokalt ansatte. Men det fandt Udenrigsministeriet angiveligt ikke nødvendigt. Nu er jægersoldater i Kabul for at bistå med evakueringen, der er er præget af dårlig forberedelse, oplyser kilderne.