To yngre mænd er dræbt af skud i Stockholm

På mindre end to døgn har der i Sverige været tre skuddrab.

Mandag aften blev to yngre mænd i den nordvestlige del af Stockholm ramt af skud. De blev bragt til et hospital med ambulance, men natten til tirsdag oplyser politiet, at det ikke lykkedes at redde deres liv.

Ingen mistænkte er blevet pågrebet, oplyser politiet i hovedstaden.

Natten til søndag var der en tilsvarende hændelse i Helsingborg. En mand blev ramt af skud, bragt til et hospital og efterfølgende erklæret død.

Heller ikke i den sag er der foretaget anholdelser.

Mandag aften er der desuden blevet affyret skud mod flere personer i Göteborg. Ingen kom til skade i hændelsen, der efterforskes som et drabsforsøg.

Mens skuddrab for år tilbage var sjældne i Sverige i forhold til andre europæiske lande, så er den tendens vendt 180 grader de seneste år.

I maj viste en rapport fra det svenske kriminalpræventive råd, at Sverige er det land i Europa, der har flest dødelige skudepisoder.

Mens tendensen med skuddrab har været faldende i det øvrige Europa, har den været stigende i Sverige, fremgik det af rapporten.

Det kriminalpræventive råd havde fået til opgave at kortlægge skuddrab i Sverige. Den viste, at Sverige lå helt i top i 2018, mens landet lå i bunden i 2000 sammenligning med de øvrige 22 lande.

ritzau