Polen vil opløse omstridt panel efter krav fra EU

Polens regering er klar til at føje EU og vil opløse omstridt panel, som er oprettet med henblik på disciplinærsager mod dommere. Det skriver Reuters.

Panelet, som er en del af mere omfattende reformer af det polske retssystem vil blive opløst over de kommende måneder.

Den polske premierminister, Mateusz Morawiecki, sagde mandag, at Polens regering var ved at sende et svar til EU-Kommissionen i en ophedet strid om landets retlige reformer i Warszawa.

Svaret er en reaktion på, at EU-Domstolen for en måned siden midlertidigt pålagde Polen straks at indstille kontroversielle aktiviteter i forbindelse med retlige reformer.

EU-Domstolen afgjorde sidste år, at Warszawa skulle nedlægge et særligt panel, som var oprettet med henblik på disciplinærsager mod dommere. EU siger, at panelet er politiseret.

Polens forfatningsdomstol gik tidligere på sommeren imod EU i den principielle juridiske strid, hvilket accelererede det langvarige retlige opgør mellem Bruxelles og Warszawa.

De polske retsreformer er gennemført over de seneste år anført af Lov og Retfærdighedspartiet (PiS).

EU-Kommissionen indbragte Polen for EU’s øverste domstol, fordi Kommissionen mener, at en lovændring fra 2019 undergraver det polske retsvæsens uafhængighed.

ritzau