Flyene letter nu fra Kabul under stor beskyttelse

Oven på et døgn, hvor store mængder af desperate mennesker strømmede mod lufthavnen og forhindrede flyene i at lette, er der nu mere ro på. Et falsk rygte om, at flere lande tog imod afghanske asylansøgere, havde spredt sig på sociale medier og fik mange afghanere til at søge mod lufthavnen i håbet om at få plads på et af evakueringsflyene. Det resulterede i, at amerikansk militær ryddede landingsbanerne for at fortsætte operationen. En repræsentant fra det amerikanske militær oplyser til Reuters, at lufthavnen nu er sikret.

