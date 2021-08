USA evakuerer 1100 fra Taliban-kontrolleret Afghanistan

Det amerikanske militær har tirsdag evakueret cirka 1100 personer fra Afghanistan.

Det oplyser en talsperson for Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De evakuerede er amerikanske statsborgere, personer med opholdstilladelse i USA og deres familier.

»Nu, hvor vi er kommet i gang, forventer vi, at antallet forøges«, siger talspersonen i en udtalelse.

John Kirby, pressechef i det amerikanske forsvarsministerium, sagde tirsdag, at USA havde mulighed for at evakuere mellem 5000 og 9000 personer om dagen.

USA har i de seneste dage især arbejdet på at skabe adgang til den internationale lufthavn i den afghanske hovedstad, Kabul. Siden da har det drejet sig om at få etableret en operationel øvelse, der kan fragte de mange mennesker ud af Afghanistan.

»Vores fokus har været på ikke bare at sikre området omkring lufthavnen, men også den operationelle kapacitet i lufthavnen«.

»Fordi vi har gjort fremskridt på dette område, forventer vi at kunne øge antallet af mennesker - amerikanske statsborgere, lokalt ansatte og andre - vi kan evakuere«, sagde talsperson for Det Hvide Hus Jen Psaki på et pressemøde tirsdag.

SAS- og DAT-fly landede i Islamabad

USA har ifølge nyhedsbureauet AFP evakueret i alt 3200 personer fra Afghanistan, siden den militante islamistiske bevægelse Taliban søndag brød ind i hovedstaden, Kabul, og tog magten fra den afghanske regering.

Også Danmark er i færd med at evakuere personer med dansk tilknytning fra det Taliban-kontrollede Afghanistan.

Blandt andet skal en række ansatte på den danske ambassade i hovedstaden, Kabul, evakueres, og derfor vil de blive eskorteret ud af Afghanistan og til Danmark igennem den pakistanske hovedstad, Islamabad.

Danmark skal foruden ansatte på den danske ambassade i landet og deres familier også evakuere omkring 45 lokalt ansatte og deres familier.

Tirsdag landede to fly fra SAS i Islamabad. SAS har dog ikke villet oplyse, om de deltager i evakueringen.

Også et fly fra det danske selskab DAT landede mandag i Islamabad. DAT ville dog ikke oplyse til TV 2, hvorfor flyet var sendt afsted. Udenrigsministeriet vil dog ikke bekræfte, at det er DAT-flyet, der er på vej til København.

ritzau