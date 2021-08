Hollandsk statsborger missede evakueringsfly: »Jeg forsøgte at komme hen til gaten«

Flere vestlige lande har fløjet tomme fly ud af lufthavnen i Kabul. Holland beskylder amerikanske styrker for at forhindre folk i at komme ombord. Men onsdag bekræfter regeringen, at det er lykkedes Danmark at lande et fly med 84 passagerer i Pakistan.