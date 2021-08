Voldsomt skybrud udsætter skolestart i svensk by

Store boligområder i den nordlige svenske by Gävle står helt under vand efter et skybrud tidligt onsdag.

Optagelser fra byen, som har op mod 70.000 indbyggere, viser oversvømmede huse og biler omgivet af brunlige vandmasser.

Det var et større område af Sverige, som blev ramt af et dramatisk regnvejr og skybrud, men Gävle kommune, der ligger omkring 175 kilometer nord for Stockholm, er det hårdest ramte.

»Der kom i området så meget regn på en enkelt nat, som der normalt falder på en hel måned«, siger Therese Fougman, meteorolog ved Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut.

Skolestart er udsat, veje er blevet oversvømmet og biler står stille i vandet., skriver avisen Ekspressen, som oplyser, at en vej er ødelagt, og at der er store problemer for togtrafikken i Gävle og Dalarna.

Beboere i området omkring Gävle blev tidligt onsdag advaret mod at gå ud. Redningstjenesterne fik omkring 400 nødmeldinger.

Uvejret bevæger sig vestover over Dalarna og mod Norge.

På Apelgatan i den centrale del af Gävle siger en af byens indbyggere, Lisbeth Linngård, at hun tidligere har set oversvømmelser i området, men aldrig i et sådant omfang.

»Det er en katastrofe«, siger hun.

»Selv om det styrtregnede hele dagen i går, så havde jeg på ingen måde forestillet mig noget som dette. Det vil tage mange år at få udbedret skaderne«, siger hun.

ritzau