Mens verdens øjne er rettet mod Afghanistan, leder lokale efter overlevende i Haitis murbrokker

En ulykke kommer sjældent alene. Det ordsprog gør sig særligt gældende for Haiti, der de seneste måneder er blevet ramt af den ene ulykke efter den anden. Lørdag blev det lille land i Det Caribiske Hav ramt af et jordskælv, der målte 7,2 på Richterskalaen. De seneste tal fortæller om 2.189 døde og mere end 10.000 sårede. Tusindvis er stadig savnet, og redningsarbejdet er endnu ikke afsluttet.

»Antallet af huse, der er blevet ødelagt, er hævet til 37.000. De er simpelthen fuldstændig ødelagte. Det bekymrer, når man ser på, hvor mange døde der er, og hvor mange sårede der er. Så er der selvfølgelig en frygt for, at de her tal vil stige over de næste dage«, siger Bjarke Skaaning, katastrofechef i Røde Kors i Danmark.