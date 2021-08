»Vi prøvede, men vi kan ikke klare det«: Tolken Mir må opgive at komme ind til sit fly i Kabul lufthavn

Kaos og vold uden for lufthavnen i Kabul forhindrer afghanere i at komme ind til de ventende fly, der skulle bringe dem i sikkerhed.

Den tidligere tolk for de danske styrker, der er kendt som Mir, måtte torsdag eftermiddag opgive at komme ind i lufthavnen med sin hustru og sit barn, selvom han havde fået grønt lys af både de amerikanske og de danske myndigheder, forklarer han. Han så et barn blive ramt i øjet og kvinder og børn besvime, skriver han til Politiken på WhatsApp.

Hans hustru og barn blev næsten dræbt, og hustruen og hans mor, som var med for at hjælpe med at bære bagagen, besvimede, så derfor måtte de give op, forklarer han. På en video, som han sender, kan man høre skudsalver, som formodes at være varselsskud.