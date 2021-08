Imperiernes kirkegård: Også for 200 år siden tabte stormagternes deres krige i Afghanistan

Elizabeth Thompson er næppe en maler, som huskes af mange i dag. Hun malede især motiver fra Englands mange kolonikrige, gerne af den heroiske slags, det er imperiets selvopfattelse overført til lærred og tegneblok. Et af Thompsons billeder, ’Remnants of an Army’, har fået uventet aktualitet. Det viser en udmattet rytter, der ankommer til det engelske fort i Jalalabad i Afghanistan i januar 1842 som eneste overlevende af en hær på 4.500 soldater, der var blevet tilintetgjort af de skæggede afghanske krigere under tilbagetoget fra Kabul. Ved ankomsten bliver han spurgt: »Hvor er hæren?«, og svarer: »Jeg er hæren«.

Den overlevende var feltlægen William Brydon, at han var den eneste, er dog en myte, men ikke mange var sluppet med livet i behold.