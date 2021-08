Mindst otte journalister anholdt under demonstration i Moskva

Politi i Moskva arresterede lørdag mindst otte journalister under en demonstration rettet mod russiske myndigheder og deres pres på uafhængige medier.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Demonstrationen fandt sted foran den russiske efterretningstjeneste FSB’s hovedkvarter på Lubjankapladsen.

Her protesterede adskillige mediefolk mod, at flere af deres kolleger på det seneste er blevet retsforfulgt for at være såkaldte ’udenlandske aktører’.

Demonstrationerne begyndte allerede fredag, da russiske myndigheder officielt klassificerede det populære og uafhængige medie Dozhd som en udenlandsk aktør.

Mediet er kendt for at skrive kritisk om regeringen.

Kritikere mener, at stemplet fører til udelukkelse og gør det nærmest umuligt at lave fri journalistik. Flere medier har ifølge dpa allerede standset deres arbejde af frygt for fremtiden.

Observatørgruppen OVD-Info melder ifølge nyhedsbureauet om, at flere demonstranter lørdag holdt skilte med teksten: Journalistik er ikke en forbrydelse.

Ifølge organisationen anholdt politiet under demonstrationen flere personer uden at oplyse om hvorfor.

De tilbageholdte journalister blev ifølge Washington Post løsladt senere samme dag. Men ikke før de var blevet sigtet for at have arrangeret en ulovlig demonstration.

De risikerer nu alle bødestraffe, skriver avisen.

Aleksei Venediktov, der er chefredaktør for den russiske radiostation Echo of Moscow, beskylder ifølge dpa myndighederne for at krænket Dozhd’s rettigheder som medie med beslutningen.

»Vi ved, at vores kolleger er ærlige og professionelle. Vi håber, at de vil kæmpe i retten mod denne uretfærdige og politiske beslutning«, siger han.

Mindst 18 medieorganisationer og 25 personer er ifølge dpa på regeringens liste over ’udenlandske aktører’.

Ifølge russisk lovgivning skal medier og ngo’er registrere sig på listen, hvis de modtager økonomisk støtte fra udlandet.

ritzau