Mindst 21 er døde efter oversvømmelser i Tennessee

Mindst 21 personer er døde, og 50 andre er meldt savnet, efter at voldsomme oversvømmelser har ramt dele af den amerikanske delstat Tennessee i weekenden.

Det oplyser en person fra sheriffens kontor i Humphrey’s County, der ligger i den centrale del af Tennessee, hvor oversvømmelserne er mest voldsomme, søndag aften dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I amtet, der ligger lidt under 100 kilometer vest for hovedstaden Nashville, faldt der ifølge et lokal mediet op til 43 centimeter regn lørdag.

Kombineret med stormvejr forårsagede de store mængder nedbør oversvømmelser, der af meteorologer betegnes som uhørte for området.

Folk måtte reddes fra vandmasserne, veje er spærret, ligesom der også er problemer med kommunikationen i området.

Sherif Chris Davis fra Humphrey’s County oplyser til CNN, at to spædbørn er blandt de omkomne.

Desuden er omkring en håndfuld børn blandt de personer, som er meldt savnede.

Fanget på loftet i adskillige timer

I byen Waverly er situationen særlig slem. Hundredvis af boliger er blevet ødelagte af vandmasser.

Den 48-årige Cindy Dunn fortæller til avisen The Tennessean, at hun sammen med sin mand havde været fanget på loftet i deres bolig i adskillige timer, fordi indtrængende vand var steget til næsten to meter.

Parret blev hjulpet ud af redningsmandskab, der med hjælp af en gravko fik dem løftet ud af et vindue, skriver nyhedsbureauet AFP.

Redningsindsatsen fortsætter søndag, hvor redningsfolk går fra hus til hus for at lede efter mulige ofre eller yde assistance til borgere, der har brug for det.

På et pressemøde søndag udtrykte præsident Joe Biden medfølelse med ofrene og oplyste ifølge AFP, at USA’s nationale katastrofeberedskab (Fema) har taget kontakt til Tennessees guvernør, Bill Lee, for at tilbyde eventuel assistance.

