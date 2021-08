Britisk minister: Glem forlængelse af tidsfrist. Nu gælder det om at at få folk gennem Talebans kontrolposter og ind i Kabuls lufthavn

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, siger, at det er usandsynligt, at der bliver tale om en forlængelse af den gældende tidsfrist for evakueringer i Kabul, så fristen kommer til at gælde længere end til den 31. august.

Han siger, at udfordringen nu er at få folk gennem Talebans kontrolposter og ind i Kabuls lufthavn.

»Vi har evakueret over 2.000 mennesker i de seneste 24 timer«, siger Wallace.

Taleban har klart afvist at forlænge fristen 31. august for USA og Vestens evakuering og tilbagetrækning fra Afghanistans hovedstad.

Det skal USA’s præsident, Joe Biden, ikke forvente ændrer sig, lyder det fra Jacob Kaarsbo. Han er tidligere analysechef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og partner i firmaet Bischoff Advisory, der rådgiver i sikkerhed.

»Taleban ser det som Vestens problem og ikke deres problem. Det må Vesten selv rode med. Jeg er ret skeptisk i forhold til deres kompromisvilje. De ser det ikke som noget, de skal gå på kompromis med«, siger Jacob Kaarsbo.

Dato har symbolværdi

Han peger på, at symbolet i datoen er vigtig for den islamistiske militante bevægelse.

»Det er også vigtigt for dem i den her fase at vise styrke. At stå fast og sige,