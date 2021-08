Britisk minister: Glem forlængelse af tidsfrist. Nu gælder det om at at få folk gennem Talebans kontrolposter og ind i Kabuls lufthavn

Artiklen er opdateret kl. 10.05 med flere citater fra Ben Wallace.

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, siger, at det er usandsynligt, at der bliver tale om en forlængelse af den gældende tidsfrist for evakueringer i Kabul, så fristen kommer til at gælde længere end til den 31. august.

Han siger, at udfordringen nu er at få folk gennem Talebans kontrolposter og ind i Kabuls lufthavn.

»Vi har evakueret over 2.000 mennesker i de seneste 24 timer«, siger Wallace.

En forlængelse er ikke kun usandsynlig på grund af Taleban, men også på baggrund af de udtalelser, som er kommet om Afghanistan-krisen fra USA’s præsident, Joe Biden.

»På baggrund af Bidens offentlige udtalelser om sagen tror jeg, at en forlængelse er usandsynlig«, siger Wallace.

Biden vil tirsdag komme under pres fra vestlige allierede i sagen, når G7-landenes ledere holder et virtuelt topmøde om krisen i Kabul.

»Vi vil afgjort alle forsøge at presse på for en forlængelse«, understreger Wallace.

Taleban har klart afvist at forlænge fristen 31. august for USA og Vestens evakuering og tilbagetrækning fra Afghanistans hovedstad.

Det skal Biden ikke forvente ændrer sig, lyder det fra Jacob Kaarsbo. Han er tid