Tidsfristen for evakueringer i Afghanistan nærmer sig med hastige skridt

De internationale tropper skal være trukket ud af Afghanistan senest den 31. august. USA’s præsident og Storbritanniens premierminister er blevet enige om at arbejde for at få forlænget fristen. Taleban advarer om, at det vil få konsekvenser, hvis aftalen ikke bliver overholdt.