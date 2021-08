Bidens største velfærdsprojekt kan snart være en realitet, men partifæller er bange for det socialistiske spøgelse

Joe Biden er kommet et skridt nærmere at virkeliggøre sin gigantiske velfærds- og klimaplan, der kan blive den amerikanske præsidents mest varige aftryk på det amerikanske samfund overhovedet, men midtersøgende demokrater holder stadig pakken som gidsel. Her er et bud på, hvad det egentlig er, der foregår.