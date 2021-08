Eksperter: Bidens håndtering af Afghanistan kan slå skår i det internationale samarbejde

Efter angrebet på World Trade Center 11. september 2001 havde USA ét mål for øje: at få ram på de terrorister, der havde angrebet landet. Sammen med en række allierede – heriblandt Danmark – sendte USA sine tropper til Afghanistan, som havde huset terroristerne fra Al-Qaeda. Nu skal soldaterne hjem, men i stedet for en rolig tilbagetrækning, har situationen udviklet sig dramatisk, efter at Taleban igen har overtaget magten i landet.

Tusindvis af afghanere er allerede blevet evakueret, og mange flere er samlet rundt om lufthavnen for at få en vej ud af landet. Vinduet for evakueringerne lukker dog snart, da de internationale styrker skal være ude af Afghanistan 31. august.