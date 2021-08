Har de tyske socialdemokrater fået sig en Fætter Højben?

Den tyske valgkamp er over det hele, selv i supermarkedet, nærmere bestemt på smoothiehylden. For at hjælpe folk med ’det svære valg’, som kampagnen hedder, har producenten True Fruit trykt uddrag af de største partiers valgprogrammer på seks forskellige smoothietyper.

Det højrenationale parti Alternative für Deutschland (AfD) har også fået sig en smoothie, som man dog leder forgæves efter hos Edeka. Den store supermarkedskæde forklarer på Facebook, at »der ikke er plads til højre på vores hylde«. Edeka er glad for de nye smoothies, men påpeger over for True Fruit, at man ikke har bestilt den, der smager af AfD, og at de flasker derfor vil blive sendt tilbage.