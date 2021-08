15 dræbt af lavine i Andesbjergene i Venezuela

Automatisk oplæsning

Mindst 15 personer har mistet livet i Venezuela, efter at styrtregn har ført til jord- og stenskred i Andesbjergene i den vestlige del af landet. Det skriver AFP.

Myndighederne oplyser, at flere timer med styrtregn i delstaten Mérid udløste et stenskred, så store sten og klippeblokke styrtede ned fra bjergsiden og blokerede veje.

Fotos på sociale medier viser, at vandmasser rev biler med sig i en gade ved landsbyen Tovar. Andre fotos viste biler begravet i mudder eller sidde fastklemt mellem væltede træer.

Méridas guvernør, Ramón Guevara, siger, at floden Mocoties er gået over sine bredder og har oversvømmet Tovar, som ligger i en landbrugsregion i den vestlige del af delstaten af Merida, som er et populært turistmål.

En dramatisk situation

Landbruget i området er vigtigt for andre dele af Venezuela.

13 er omkommet i eller ved Tovar, mens to børn er omkommet i Pinto Salinas, siger Meridas guvernør.

»Det er en dramatisk situation. Det er ikke let pludselig at miste familiemedlemmer og alt, hvad man ejede«, siger journalisten Jesus Quintero i Merida.

Voldsomt regn vejr har også medført ødelæggelser i andre dele af landet - også i hovedstaden Caracas.

Meteorologer har advaret om, at seks floder er tæt på at gå over deres bredder, og tre delstater er sat i alarmberedskab. Det gælder Bolivar, Guarico og Zulia.

