Det bliver brugt i elbiler og findes i store mængder i Afghanistan. Nu vil Kina have fingre i det. Hvis de tør

Når den sidste amerikanske soldat snart forlader Afghanistan, melder spørgsmålet sig: Står Kina parat til at udnytte det tomrum, som USA har skabt i det krigshærgede land, så topledelsen i Beijing kan øge sin globale indflydelse?

Ingen kender endnu svaret, men det vil formentlig blive et forsigtigt ja.

Trods terrorangrebet i Kabul kontrollerer Taleban nu det meste af Afghanistan, men med sejren følger også forpligtelser, så det fremover er Taleban, som skal sørge for, at der er nok jobs, at økonomien ikke kollapser, og at varer kan blive transporteret. Den slags kræver handelspartnere og investeringer, og de fleste analytikere er enige om, at det vil åbne døren for Kina, men at Kina også vil spille sine kort markant anderledes end USA og de vestlige allierede.