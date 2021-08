Frygt for terrorangreb får lande til at opfordre deres statsborgere til at søge væk fra Kabul Lufthavn

Evakueringerne fra Afghanistan er stadigvæk i gang i Kabuls lufthavn. Nu advarer USA og flere allierede om, at der er en høj risiko for et terrorangreb mod lufthavnen. Folk rådes til at søge væk, indtil de modtager andre instrukser.