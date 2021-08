Østrigs tidligere vicekansler kendt skyldig i korruptionssag

Østrigs tidligere vicekansler og højrefløjsprofil Heinz-Christian Strache er fredag blevet kendt skyldig i en korruptionssag.

Det er sket ved retten i den østrigske hovedstad, Wien.

Heinz-Christian Strache er tidligere leder af det højreorienterede Frihedspartiet (FPÖ) og tidligere østrigsk vicekansler.

Han er kendt skyldig i en sag, der drejer sig om et bidrag på 10.000 euro - 75.000 kroner - til FPÖ, som han på daværende tidspunkt stod i spidsen for.

Pengene kom fra Walter Grubmüller, der ejer en privat klinik i Wien. Han er en gammel ven af Strache og inviterede blandt andet FPÖ-formanden om bord på sin yacht og på ferie i privatfly til den græske ø Korfu i 2016.

Det er blevet anset som et forsøg på at købe sig til en lovændring, der ville give private klinikker mulighed for at opkræve betaling for behandlinger direkte af den offentlige sygeforsikring.

Strache, der har nægtet sig skyldig, er blevet idømt 15 måneders betinget fængsel. Han risikerede en straf på op til fem års fængsel.

Strache var tidligere en af Europas mest profilerede højrefløjspolitikere.

Han blev dog tvunget til at træde tilbage som både vicekansler og partiformand i 2019, da der dukkede en video op fra en luksusvilla på Ibiza.

På optagelserne tilbyder Strache tilsyneladende en kvinde, han troede var niece til en rig russer, tjenester til gengæld for bidrag til sin valgkamp.

Skandalesagen, der er kendt som ’Ibizagate’, endte med at vælte ikke kun Strache, men hele kansler Sebastian Kurz’ regering.

Sagen skød gang i en omfattende undersøgelse af mulig korruption blandt Strache og en række øvrige prominente politikere. Det er fra den undersøgelse, at den netop afgjorte korruptionssag stammer.

Sebastian Kurz vendte godt et halvt år efter ’Ibizagate’ tilbage som kansler.

ritzau