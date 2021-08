13 dræbt og 80 såret ved eksplosion i Kasakhstan

Mindst 13 mennesker blev dræbt, og over 80 blev såret ved eksplosioner i et våbenlager i Kasakhstan. Det oplyser myndighederne i den centralasiatiske republik lørdag ifølge Tass. Eksplosionerne skete torsdag og blev udløst under en brand i et af forsvarsministeriets våbenlagre i Zjambyl-regionen i den sydlige del af landet.

Flere af de omkomne er brandfolk, som var sat ind for at slukke branden. Seks af de sårede er i kritisk tilstand. Alle indbyggerne i en landsby i nærheden af våbenlagret er evakueret. Det drejer sig ifølge AFP om cirka 250 mennesker.

»Eksplosionerne blev forårsaget af en brand på anlægget, der blandt andet bruges til at opbevare flere sprængstoffer«, siger Kasakhstans viceforsvarsminister, Ruslan Sjpekbajev.

Der er siden blevet lukket for al bil- og togtrafik ind og ud af området.

De sårede er blevet bragt til et nærliggende hospital med en række skader efter eksplosionerne. Det oplyser provinsregeringen i Zjambyl og tilføjer, at branden endnu ikke er under kontrol.

Kasakhstans præsident, Kassym-Jomart Tokajev, skriver i en række opslag på Twitter, at mindst 30 af de sårede er soldater eller redningsfolk. En efterforskning af årsagen til eksplosionen og branden er blevet indledt. På videoer delt online kan man se, at eksplosionerne fandt sted tæt på en travl hovedvej mellem byerne Taraz og Almaty. Taraz er Kasakhstans finansielle hovedsæde, mens Almaty er landets største by.

En lignende ulykke fandt sted i Kasakhstan i 2019. Her blev fire personer dræbt og dusinvis såret i byen Arys, da en eksplosion ligeledes fandt sted i et ammunitionslager. Dengang måtte myndighederne evakuere alle byens 44.000 indbyggere.

ritzau