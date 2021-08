Før orkanen: New Orleans holder vejret inden naturkatastrofen

Få timer før den længe frygtede orkan Ida rammer de amerikanske sydstaters kyster, er den opgraderet til en kategori 4 orkan, når den først rammer land. Det betyder, at orkanen forventes at ankomme med vindstød på 200 kilometer i timen.

»Ida øger sin styrke yderligere og baseret på de seneste satellitbilleder ser det ud til, at styrkelsen er nært forstående«, oplyste National Hurricane Center (NHC) sent lørdag aften ifølge CNN og tilføjede, at Ida »forventes at blive en ekstremt farlig, stor orkan«.

Ida forventes at gå i land omkring New Orleans, Louisiana, der blev sønderknust for 16 år siden af orkanen Katrina, der kostede over 1.800 mennesker livet og skabte ødelæggelser for 100 milliarder dollar.