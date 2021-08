Amerikanere kan mangle strøm i flere uger efter orkan

Den voldsomme og farlige orkan Ida, der søndag er gået i land i New Orleans, USA, kan medføre enorme ødelæggelser.

Det siger USA’s præsident, Joe Biden, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han er søndag blevet orienteret om situationen af landets nationale katastrofeberedskab (Fema).

»Så snart stormen er drevet over, vil vi sætte hele landets kraft bag redningen og genopretningen, siger han efter orienteringen.

Over 300.000 huse og butikker i New Orleans har søndag aften mistet strømmen ifølge tjenesten PowerOutages.

Nogle områder kan ende med at skulle vente flere uger på at få strømmen tilbage, siger Biden ifølge Reuters.

Orkanen Ida gik i land søndag klokken 11.55 lokal tid ved en havn omkring 160 kilometer syd for New Orleans.

16 år efter Katrina

Den ventes tidligt mandag lokal tid at bevæge sig mod nordøst og ind over land.

Orkanen rammer 16 år efter, at orkanen Katrina i 2005 ramte Louisiana og byen New Orleans. Dengang omkom over 1800 mennesker.

Siden er der brugt milliarder af dollar på at bygge mange nye dæmninger omkring New Orleans, og delstaten Louisiana har ifølge guvernør John Bel Edwards aldrig før været bedre forberedt end nu:

»Det er en af de stærkeste storme til at lande her i moderne tid, siger han ifølge Reuters på et pressemøde.

»Vil de (dæmningerne, red.) blive testet? Ja. Men de blev bygget for dette øjeblik, lyder det fra guvernøren.

Orkanen kan ende med at blive den mest voldsomme til at ramme delstaten Louisiana siden 1850’erne.

Der er risiko for store tidevandsbølger, store mængder regn og omfattende oversvømmelser efter orkanen.

Det skal delstaten forsøge at håndtere, samtidig med at covid-19 fortsætter med at spredes i området.

Louisiana er aktuelt et af de steder i USA, der er hårdest ramt af covid-19. Omkring 2.450 smittede er i øjeblikket indlagt på delstatens hospitaler.

ritzau