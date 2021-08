Argentina er dybt skuffet over dansk ambassadelukning

Den danske regerings beslutning om at lukke Danmarks ambassade i Buenos Aires allerede næste sommer har vakt forbløffelse og dyb skuffelse i Argentina, hvor man ellers troede, at der eksisterede et tæt og fortroligt bånd mellem de to lande.

»Vores udenrigsminister, Felipe Solá, har bedt mig udtrykke Argentinas forbavselse og store beklagelse over et skridt, som er kommet som et lyn fra en klar himmel. Vi har slet ikke været i nogen form for dialog med Danmark om denne udvikling«, siger den argentinske ambassadør i Danmark, Conrado Solari.