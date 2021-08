Kina forbyder børn at spille videospil i over tre timer om ugen

Kina har officielt gjort det forbudt for alle under 18 år at spille videospil i mere end tre timer om ugen. Det sker, efter at et statsligt medie tidligere i august beskrev videospil som »spirituel opium«.

De nye regler blev præsenteret mandag af den styrelse, der regulerer Kinas spilindustri. Reglerne betyder, at det fremover kun er tilladt for kinesiske børn at spille videospil mellem klokken 20.00 og 21.00 på fredage, lørdage, søndage og nationale helligdage, skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua. På den måde håber Kinas regering at forhindre landets børn i at blive afhængige af videospil.

Reglerne gælder spil på alle slags enheder – heriblandt mobiltelefoner – og er et stort tilbageslag for den globale spilindustri, eftersom Kina er verdens mest lukrative marked. Som en del af reglerne bliver spilfirmaer også pålagt at sørge for, at mindreårige ikke kan spille udenfor de gældende tidspunkter.

Mere end hver ottende barn spiller mere end to timer dagligt

Reglerne bliver af iagttagere set som en del af et større skift fra regeringen i Beijing, der ønsker at få mere kontrol over samfundet og landets nøglesektorer efter flere år med uhæmmet vækst. Det gælder blandt andet Kinas techindustri, hvor giganter som Alibaba og Tencent det seneste år er blevet mødt med nye regler og reguleringer.

Kina satte allerede grænser for børns brug af videospil i 2019. Her blev det gjort forbudt for alle under 18 år at spille i mere end halvanden time om dagen og tre timer på helligdage. Men de regler er altså nu blevet strammet yderligere.

Ifølge Kinas statslige medier spiller 62,5 procent af kinesiske børn ofte videospil på internettet. 13,2 procent af disse spiller angiveligt i mere end to timer om dagen på hverdage. De nye regler er hurtigt blevet et af de varmeste emner på Weibo, der er Kinas svar på Twitter. Her udtrykker flere brugere støtte til initiativet, mens andre er i tvivl om, hvordan regeringen vil håndhæve de nye regler.

ritzau