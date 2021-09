Ekspert i præsidenttaler: »Jeg vil næsten kalde det en omvendt krigstale«

»Mine medamerikanere: Krigen i Afghanistan er ovre«.

Således indledte USA’s præsident, Joe Biden, sin tale til nationen tirsdag aften. Den sidste amerikanske soldat har forladt Afghanistan og dermed markeret enden på den længste krig i Amerikas historie. I talen præsenterede Biden et trodsigt forsvar for sin beslutning om at trække de amerikanske tropper tilbage og forsvarede den kaotiske evakuering fra Kabul.

»Jeg vil næsten kalde det en omvendt krigstale. I stedet for at forklare, hvorfor USA skulle gå ind i en konflikt, skulle Bidens tale argumentere for, at USA skulle trække sig ud af en konflikt«.