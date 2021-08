Biden tager det fulde ansvar for 'kvalmende' exit: »Det er tid til at være ærlig over for amerikanerne. Vi havde ikke noget mål med at være i Afghanistan længere«

Da generalmajor Chris Donahue i ly af mørket mandag kl 23.59 lokal Kabul-tid som den sidste amerikanske soldat trådte om bord på det sidste amerikanske fly ud af den afghanske hovedstad, var det enden på den mest langtrukne krig i amerikansk historie. Men det var – mildt sagt – ikke den afslutning, amerikanerne havde håbet på.

Det er længe siden, at illusionen om at kunne gøre Afghanistan til et bare nogenlunde velfungerende demokrati bristede for både præsidenter og menigmænd i USA, og mindre kunne også gøre det: Fortællingen om Afghanistan kunne stadig været blevet, at USA fik ram på terroristerne, de var ude efter, og forhindrede gentagelser af den nationale tragedie 11. september 2001.

Men få havde formentlig – selv i deres værste mareridt – forestillet sig Taleban juble i gaderne efter at have generobret landet på få uger og dikteret vilkårene for en kaotisk og ydmygende amerikansk evakuering, og det var en præsident i sin første regulære krise, der sent tirsdag aften dansk tid i en direkte tale til amerikanerne forsvarede sine beslutninger.