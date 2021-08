Biden tager det fulde ansvar for 'kvalmende' exit : »Det var den klogeste og bedste beslutning for amerikanerne«

Da generalmajor Chris Donahue i ly af mørket mandag kl 23.59 lokal Kabul-tid som den sidste amerikanske soldat trådte om bord på det sidste amerikanske fly ud af den afghanske hovedstad, var det enden på den mest langtrukne krig i amerikansk historie. Men det var – mildt sagt – ikke den afslutning, amerikanerne havde håbet på.

Det er længe siden, at illusionen om at kunne gøre Afghanistan til et bare nogenlunde velfungerende demokrati bristede for både præsidenter og menigmænd i USA, og mindre kunne også gøre det: Fortællingen om Afghanistan kunne stadig været blevet, at USA fik ram på terroristerne, de var ude efter, og forhindrede gentagelser af den nationale tragedie 11.september 2001.