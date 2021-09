Det, vi er vidner til, er en kamp om arbejdskraften, som vi ikke har set mage i mange årtier

Det er ikke kun i Danmark, at erhvervslivet skriger på mere arbejdskraft. Over store dele af verden står virksomhedsledere og klør sig i håret over, hvordan de skal finde nok medarbejdere til alle deres ubesatte stillinger for at holde hjulene i gang. Fra USA til Storbritannien, fra Tyskland til selv folkerige Kina, hele verdens fabrik, melder virksomhederne om mangel på hænder og millioner af ubesatte jobs.

I mange lande er problemerne forværret af, at der ligesom herhjemme også mangler medarbejdere i den offentlige sektor.