Olieudslip på størrelse med New York flyder rundt i Middelhavet

8.000 kvadratkilometer. Så stort et område dækker et olieudslip i Middelhavet. Udslippet har omtrent samme størrelse som New York City, skriver CNN.

Olien stammer fra Syriens største olieraffinaderi i kystbyen Baniyas. Her har en tank med 15.ooo ton brændstof lækket olie siden den 23. august. Udslippet er nu under kontrol, oplyser de syriske myndigheder ifølge CNN.

Den store mængde olie har bevæget sig langs kysten i Syrien og har nu kurs mod Cypern.

Tirsdag aften var udslippet omkring syv kilometer fra Cyperns kyst. Øens nordlige spids, Apostlos Andreas Cape, kan blive ramt allerede onsdag, oplyser de cypriotiske myndigheder.

Foto: -/Ritzau Scanpix Satellitbillede fra tirsdag viser olieraffinaderiet i kystbyen Baniyas, Syrien.

Satellitbillede fra tirsdag viser olieraffinaderiet i kystbyen Baniyas, Syrien. Foto: -/Ritzau Scanpix

Miljøorganisation dybt bekymret



Verdensnaturfonden WWF har udtrykt dyb bekymring over udslippet.

I en udmelding skriver de, at udslippet vil have omgående og langsigtede effekter på økosystemer og sårbare samfund:

»Vi opfordrer alle berørte lande til at handle hurtigt og tildele midler, så en effektiv rensning af de berørte områder kan udføres for at undgå yderligere spredning og forurening af uberørte levesteder og dyreliv«, siger Mauro Randone, koordinator for programmet Substainable Blue Economy, WWF.

Ngo’en opfordrer landene i middelhavsområdet til at afvikle olie- og gasprojekter.

Det er anden gang i år, at olie slipper ud i den østlige del af Middelhavet. I februar forurenede et olieudslip i Israel det meste af landets strande.