Han vil vælte Macron, og nu får han hjælp af Estelle 'Redpill', der spiller på sin sexappeal

Den højreradikale talk-show-stjerne, journalist og forfatter Éric Zemmour gør sig i disse dage klar til at stille op til det franske præsidentvalg i april næste år, og han kan regne med aktiv støtte fra en 25-årig kvinde i snævre læderbukser, tætsiddende kjoler i leopardmønster, sko med sylespidse hæle og masser af sminke, som på nettet opfordrer sine landsmænd til at ’hælde alle indvandrere ud’ og til at slutte sig til kampen for den hvide races overlevelse.

Kvinden hedder Estelle Rodriguez, men hun er mere kendt under navnet Estelle ’Redpill’. Hun er et af de mest markante navne på den såkaldte fachosphere, miljøet omkring højreradikale, indvandrerfjendtlige og nyfascistiske grupperinger, som med stadig større succes blandt de helt unge opererer på TikTok, WhatsApp, You Tube og et utal af sites, der alle udspreder konspirationsteorier, fake news og hadkampagner mod jøder og venstreorienterede.