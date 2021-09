Biden lover at kæmpe for texanske kvinders ret til abort

En ny abortlov i Texas møder kraftig kritik fra USA’s præsident, Joe Biden. Han mener, at loven er i strid med den forfatningssikrede ret til abort og siger, at hans regering vil ’beskytte og forsvare den ret’.

»Denne ekstreme lov i Texas er en åbenlys krænkelse af den forfatningssikrede ret«, siger Biden.

Onsdag trådte en af USA’s mest restriktive abortlove i kraft i USA’s næststørste delstat, Texas. Loven undtager ikke graviditeter efter voldtægt og incest.

Præsidenten peger på, at loven også ’på forfærdelig vis’ åbner for, at private borgere kan lægge sag an mod enhver, som de mistænker for at have hjulpet en anden person med at få en abort.

»Min regering er dybt forpligtet over for den forfatningssikrede ret, der er fastslået i Roe versus Wade for næsten fem årtier siden, og vi vil beskytte og forsvare den ret«, siger Biden.

Underskrev omstridt abortlov i maj

Han henviser til en højesteretsafgørelse fra 1973, der kendes som Roe versus Wade.

Den afgørelse sikrede retten til abort i USA - og i særlig grad kvinders ret til selv at vælge.

Texas’ republikanske guvernør, Gregg Abbott, underskrev den omstridte abortlov i maj. Det gjorde Texas til en af en række konservative stater, der forbyder abort, når et hjerteslag kan måles i et foster. Det er normalt i sjette graviditetsuge.

Andre konservative delstater har forsøgt at komme igennem med lige så skrappe betingelser som Texas. Men de er blevet bremset af Roe versus Wade-afgørelsen.

Roe versus Wade har betydet, at aborter har været tilladt, så længe fosteret ikke er levedygtigt. Den grænse ligger normalt ved 22. til 24. graviditetsuge.

ritzau