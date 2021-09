Polen indfører nødret nær grænse til Hviderusland

Polens præsident har indført nødretstilstand i dele af to regioner i grænseområdet til Hviderusland. Det meddeler en talsmand for præsidentkontoret i Warszawa. Det er en helt usædvanlig handling som følge af illegal migration.

Præsident Andrzej Duda har torsdag godkendt indførelse af nødretstilstand langs Polens grænse til Hviderusland. Tiltaget betyder, at alle udlændinge i grænseområdet skal bære id-dokumenter, mens der også indføres strenge regler for, hvordan medier kan rapportere fra grænseregionen.

Beslutningen, som også indebærer forbud mod forsamlinger i det berørte område, kommer midt i en politisk strid om migranter mellem blandt andet Hviderusland og Polen. Her beskyldes Hviderusland for bevidst at sende migranter fra Mellemøsten videre til Polen og andre EU-lande. Som modsvar meddelte Polen i sidste måned, at landet vil bygge et hegn langs grænsen til Hviderusland og øge antallet af grænsevagter. Andrzej Duda er en tæt allieret af regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS).

Hvideruslands præsident Aleksandr Lukasjenko meddelte i maj, at hans regering ikke længere ville hindre migranter i at komme videre til EU. Det skete som modsvar på skærpede vestlige økonomiske sanktioner. Siden har særligt Litauen oplevet en stigning i antallet af migranter. Senest har også Polen set flere komme til landet.

»Lukasjenkos regime besluttede sig for at presse disse mennesker til polsk, litauisk og lettisk territorie i et forsøg på at destabilisere dem«, hedder det i en tidligere udtalelse fra den polske premierminister, Mateusz Morawiecki.

ritzau