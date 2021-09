Forældre overværer berygtet IS-vogter indrømme drabet på deres datter

Et medlem af den militante bevægelse Islamisk Stat ved navn Alexanda Kotey har erklæret sig skyldig i at have haft planer om at dræbe fire amerikanske gidsler.

Kotey blev torsdag fremstillet for en amerikansk dommer i byen Alexandria i delstaten Virginia.

Han er sammen med et andet tidligere IS-medlem ved navn El Shafee Elsheikh anklaget for at have medvirket til drabene på blandt andre de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff i 2014, og de to nødhjælpsarbejdere Peter Kassig og Kayla Mueller, hvis forældre overværede retssagen.

37-årige Kotey og 33-årige Elsheikh menes at være medlemmer af den berygtede IS-gruppe ’The Beatles’, der blandt andet vogtede over den danske fotograf Daniel Rye, da han blev holdt fanget i Syrien i 13 måneder.

Parret har været i USA’s varetægt siden 2019, efter at de året før blev taget til fange af kurdiskledede styrker i Syrien.

De blev i oktober sidste år fløjet fra Irak til USA for at blive stillet for en amerikansk domstol.

El Shafee el-Sheikh (tv.) og Alexanda Kotey da de blev fanget i Syrien i 2018. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Frataget britisk statsborgerskab

Begge voksede op i Storbritannien og var britiske statsborgere, indtil den britiske regering fratog dem deres statsborgerskaber.