Tre teenagere dømt for ekstrem vold i Helsinki

Tre drenge, som mishandlede en jævnaldrende dreng på 16 år til døde i Finland i december sidste år, blev fredag idømt lange fængselsstraffe i Helsinkis byret.

En af de dømte fik en dom på ti års fængsel, mens de to andre fik henholdsvis ni og otte års fængsel for drabet.

Drabet, der chokerede landet, fandt sted på et hospitalsområde i Forsby i Helsinki.

De fire 16-årige var samlet for at fejre en fødselsdag en fredag aften. De drak sammen udenfor, og på et tidspunkt begyndte tre af dem at mishandle den fjerde.

Ifølge rettens afgørelse måtte de tre dømte have vidst, at deres offer ville dø af mishandlingen, som foregik over tre timer.

»Volden mod ofret fortsatte, også efter at han havde mistet bevidstheden eller var ved at miste bevidstheden«, sagde anklager Yrjö Reenilä under retssagen.

»Alle må have indset, at det var meget sandsynligt, at ofret ville dø af den vold, som han var udsat for«, hed det.

Havde kendt offeret siden vuggestuen

De tre drenge, som er født i 2004, nægtede sig under retssagen skyldige i drab, men to af dem erkendte grov mishandling og grov vold med døden til følge. Den tredje erklærede sig kun skyldig i mishandling.

De tre gerningsmænd havde kendt offeret, siden de gik i vuggestue. Den dræbte havde over 100 kvæstelser, oplyste retsmedicinere. Han blev slået og sparket og mishandlet med forskellige stumpe instrumenter.

Der er tidligere blevet holdt mindehøjtideligheder for den dræbte, som også har været manifestationer vendt mod mobning.

De dømte skal betale erstatninger til offerets familie. De har mulighed for at appellere sagen.

ritzau