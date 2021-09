Komodovaraner og hajer er på ny liste over truede dyr

Hajer og rokker er blandt de mange dyrearter, der risikerer at blive udryddet fra havene.

På landjorden er det blandt andet verdens største øgle, komodovaranen, der er kritisk truet.

Det fremgår af den såkaldte rødliste over truede arter fra den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN, der lørdag har taget hul på sin årlige kongres.

Omkring 28 procent af de over 138.000 dyrearter, hvis bestande IUCN har vurderet, er truet og risikerer at forsvinde for evigt.

Ser man på de mange forskellige hajer og rokker, der lever i verdens have, er hele 37 procent af 1200 undersøgte arter truet af udryddelse.

Det er en tredjedel flere end for blot syv år siden og en kraftig forværring, påpeger professor Nicholas Dulvy, der er hovedforfatter på en omfattende rapport om hajer og rokker.

»Den overordnede risiko for udryddelse stiger med alarmerende fart«, siger han.

Hajer og rokker »er vigtige for økosystemer, økonomier og kulturer«, siger en anden af rapportens forfattere, Sonja Fordham fra ngo’en Shark Advocates International.

I årtier har overfiskeri, ulovlig handel med vilde dyr og tab af levesteder på grund af skovrydning haft en stærkt negativ effekt på det vilde dyreliv.

Nu er klimaforandringer en af de direkte trusler, der kan mærkes, meddeler naturbeskyttelsesorganisationen.

Det gælder blandt andet for komodovaranerne, som »i stigende grad trues af konsekvenserne af klimaforandringer«, advarer IUCN. I takt med, at vandstanden i havet stiger, ventes omkring en tredjedel af varanernes få levesteder at være væk om 45 år.

»Tanken om, at disse forhistoriske dyr er rykket et skridt nærmere udryddelse til dels på grund af klimaforandringer, er skræmmende«, siger Andrew Terry, direktør for naturbevarelse ved Zoologisk Selskab i London.

Siden sidst IUCN gjorde status, er flere arter blevet tilføjet listen over dyr, der er ’kritisk truet’. Det er kategorien lige før, at arten menes at være udryddet i den vilde natur. Det gælder for omkring 8400 af de over 138.000 dyrearter, der er med på listen. Andre er ’truet’ eller ’sårbare’.

Der er også enkelte gode nyheder fra IUCN lørdag. Det kan nemlig lade sig gøre at rette op på svindende bestande af nogle dyrearter.

Lørdag præsenterede IUCN for første gang en ’grønliste’ over dyrearter, der ikke længere er truet.

Det har man blandt andet set med fire arter af tun, der er gået fra at være truet af udryddelse til nu at være taget af listen.

Det skyldes, at der er indført skrappe fiskekvoter siden 2011, hvor IUCN sidst gjorde status over de kritisk truede tun.

ritzau