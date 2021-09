Kanslerkandidat Olaf Scholz vil gerne danne regering med partiet De Grønne

SPD-kanslerkandidaten, Olaf Scholz, vil gerne danne regering med partiet De Grønne.

Det siger han søndag i et interview med Tagesspiegel.

»Jeg vil gerne regere sammen med De Grønne. Det har jeg aldrig ladet der være nogen tvivl om. Jeg har allerede arbejdet sammen med De Grønne i diverse regeringer - i forbundsregeringen såvel som i Hamburg«, siger han til avisen.

Målinger tyder på, at de to partier vil få brug for et tredje parti for at kunne danne et stabilt flertal efter valget 26. september.

ritzau