I dag mister 10 millioner amerikanere deres sikkerhedsnet – det kan gå helt galt

Socialisme bliver ofte brugt som et skældsord i amerikanske debatter, og selv om Bernie Sanders og hans følgere på den yderste venstrefløj hos demokraterne til tider fremhæver velfærdsmodellerne i Danmark og de andre skandinaviske lande, så er det ikke ukontroversielt.

Covid-19 har dog tvunget mange til at tænke alternativt, også politikerne i USA, og helt ekstraordinært har den amerikanske regering under pandemien spændt et sikkerhedsnet ud under millioner af amerikanere, der enten har mistet deres job eller oplevet ordrebogen svinde alvorligt ind.