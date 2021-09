»De tog hendes tøj af. De gav hende håndjern på og hængte hende op mod væggen. Én puttede sin penis ind i hendes mund«

Fakta

Amnesty-rapport

Amnesty International har udgivet rapporten ’You’re Going to Your Death – violations against Syrian refugees returning to Syria’ (’På vej i døden – overgreb på syriske flygtninge, der vender tilbage til Syrien’).

Rapporten afdækker overgreb begået af syriske myndigheder mod hjemvendte flygtninge mellem midten af 2017 og foråret 2021.

Amnesty dokumenterer i rapporten 66 tilfælde af vilkårlige arrestationer, mishandling, tortur, seksuelle overgreb og forsvinden af hjemvendte flygtninge – en tredjedel af dem i Damaskus eller det syriske hovedstadsområde.

Amnesty har til rapporten interviewet 41 syrere – 20 flygtninge, der vendte hjem, 19 slægtninge og 2 venner af hjemvendte – der har været udsat for overgreb, plus en syrisk advokat, en dommer og en række Syriens-forskere m.fl.

Rapporten findes fra tirsdag på www.amnesty.org

