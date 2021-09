USA's justitsminister vil beskytte abortklinikker i Texas

USA’s justitsministerium vil gøre alt, hvad der står i dets magt, for at beskytte abortklinikker i delstaten Texas.

Det siger justitsminister Merrick Garland mandag.

Udmeldingen kommer, efter at sydstaten onsdag i sidste uge indførte en ny og særdeles restriktiv abortlov. Loven forbyder abort efter sjette graviditetsuge og undtager ikke graviditeter efter voldtægt og incest.

Justitsministeren siger i en udtalelse, at hans ministerium ’vil tilbyde støtte fra føderale retsmyndigheder, når en abortklinik eller fertilitetsklinik kommer under angreb’.

Garland tilføjer, at ministeriet allerede har rakt ud til sine anklagere og efterforskere i Texas for at diskutere, hvilke rammer de kan arbejde inden for.

»Vi vil ikke tolerere nogen former for vold mod personer, der efterspørger eller tilbyder fertilitetsydelser«, siger han.

Merrick Garland henviser i sin udtalelse til en vedtægt fra en 1994. Den forbyder på føderalt niveau enhver form for vold mod dem, der ønsker at udnytte retten til fri abort.

USA’s regering med præsident Joe Biden i spidsen forsøger i disse dage at finde måder, hvorpå de på lovlig vis kan udfordre den texanske lov.

USA’s højesteret afviste samme dag som loven blev indført i Texas at blokere det nye forbud. Det skete med stemmerne fem mod fire. Afgørelsen bliver set som et stort slag mod abortrettighederne i USA.

Formelt forbyder den nye lov alle former for aborter, når et barns hjerteslag kan registreres. Det sker normalt omkring seks uger, før mange kvinder overhovedet ved, at de er gravide.

Den nye lov gør det desuden lovligt for alle borgere i Texas at sagsøge enhver, der hjælper eller tilskynder kvinder til at få en abort efter sjette uge.

Texas guvernør, Greg Abbott, har ikke kommenteret udmeldingen fra justitsministeriet.

ritzau