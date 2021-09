Boris Johnson bryder klokkeklart valgløfte og hæver skatten

Det står uden forbehold i det konservative valgprogram fra 2019. Under overskriften ’Boris Johnsons garantier’ lover premierministeren, at skatten ikke bliver hævet. Løftet er udformet som en slags kontrakt med Boris Johnsons svungne signatur forneden.

Tirsdag gjorde han det alligevel, Boris Johnson, lederen af partiet, der traditionelt har sværget til lav skat, lidt stat og meget marked. Han hævede skatten. Klarere løftebrud er svære at finde, og Boris Johnson forsøgte ikke at bortforklare det, da han præsenterede beslutningen i Underhuset tirsdag ved middagstid.

»Ingen konservativ regering ønsker at hæve skatter. Jeg vil være ærlig og må acceptere, at dette bryder et løfte i valgprogrammet. Det er ikke noget, jeg gør med et let sind, men en global pandemi stod ikke i nogen partiers valgprogram«, sagde Boris Johnson.