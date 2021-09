Mafiaen mistænkes for at starte italienske skovbrande

Mange tusinde naturbrande har hærget i Italien i år – her er det nær Palermo på Sicilien, der ligesom Calabrien, Sardinien og Apulien i det sydlige Italien har været hårdt ramt af brande – og med de summer til genopbygning, der sendes til de afbrændte områder, mistænkes mafiaen for at have interesser i at få det til at brænde.