»I virkeligheden venter de her mennesker bare på at blive sparket ud«

Ideen om Tyskland som Europas humanitære højborg for flygtninge krakelerer, da vi besøger den nordtyske by Braunschweig. Her møder vi ganske vist Hazrat Ahadi, et pragteksempel på integrationen, men han er ikke skabt af systemet. Han er skabt af noget helt andet.